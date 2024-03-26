Адміністрація Байдена "заохочує" спікера Джонсона винести на голосування допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена знову закликала Конгрес ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, оскільки це питання тісно пов’язане з національною безпекою Америки.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: За її словами, йдеться про національну безпеку США: "ми говоримо про допомогу Україні, це також наша власна національна безпека. Тут все пов’язано".

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Вона підкреслила, що кращим варіантом було б ухвалення Палатою представників законопроєкту, який уже ухвалив Сенат.

І якби спікер палати Майк Джонсон виніс його на розгляд, документ би отримав переважну підтримку, як і в Сенаті, де за нього проголосували 70 проти 29 законодавців.

Пряма мова: "Ми заохочуємо і продовжимо заохочувати спікера Джонсона винести цей законопроект на розгляд".