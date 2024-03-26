Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Адміністрація Байдена "заохочує" спікера Джонсона винести на голосування допомогу Україні

Олена ІвашківВівторок, 26 березня 2024, 06:49
Адміністрація Байдена заохочує спікера Джонсона винести на голосування допомогу Україні
спікер палати представників сша Майк Джонсон, фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена знову закликала Конгрес ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, оскільки це питання тісно пов’язане з національною безпекою Америки.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: За її словами, йдеться про національну безпеку США: "ми говоримо про допомогу Україні, це також наша власна національна безпека. Тут все пов’язано".

Реклама:

Вона підкреслила, що кращим варіантом було б ухвалення Палатою представників законопроєкту, який уже ухвалив Сенат. 

І якби спікер палати Майк Джонсон виніс його на розгляд, документ би отримав переважну підтримку, як і в Сенаті, де за нього проголосували 70 проти 29 законодавців.

Пряма мова: "Ми заохочуємо і продовжимо заохочувати спікера Джонсона винести цей законопроект на розгляд".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
Білий дім вважає, що Джонсон шукає привід не ставити на голосування проєкт з допомогою Україні
Нетаньяху скасував поїздку делегації до США після резолюції ООН про припинення вогню
США наклали обмеження на криптооператорів, які Росія використовує для обходу санкцій
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: