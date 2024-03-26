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Администрация Байдена "поощряет" спикера Джонсона вынести на голосование помощь Украине

Алена ИвашкивВторник, 26 марта 2024, 06:49
Администрация Байдена поощряет спикера Джонсона вынести на голосование помощь Украине
спикер палаты представителей США Майк Джонсон, фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена снова призвала Конгресс принять законопроект с помощью Украине, поскольку этот вопрос тесно связан с национальной безопасностью Америки.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: По ее словам, речь идет о национальной безопасности США: "мы говорим о помощи Украине, это также наша собственная национальная безопасность. Здесь все связано".

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Она подчеркнула, что лучшим вариантом было бы принятие Палатой представителей законопроекта, который уже принял Сенат. 

И если бы спикер палаты Майк Джонсон вынес его на рассмотрение, документ бы получил подавляющую поддержку, как и в Сенате, где за него проголосовали 70 против 29 законодателей.

Прямая речь: "Мы поощряем и продолжим поощрять спикера Джонсона вынести этот законопроект на рассмотрение".

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Темы: СШАпомощь Украине
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