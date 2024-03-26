Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни активно штурмують два напрямки фронту, за добу 57 боєзіткнень - Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 26 березня 2024, 07:14
Росіяни активно штурмують два напрямки фронту, за добу 57 боєзіткнень - Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу російські загарбники атакували позиції захисників на 6 напрямках, найактивніше штурмували Лиманський та Новопавлівський, в цілому відбулося 57 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Реклама:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Але протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів. 

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по  1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ,  1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника.

Теми: війнаУкраїнаРосіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

війна
Білий дім вважає, що Джонсон шукає привід не ставити на голосування проєкт з допомогою Україні
Чому російсько-українська війна почалася в лютому 2014 року
Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами": сили ППО збили 12 з 12
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: