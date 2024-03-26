Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне активно штурмуют два направления фронта, за сутки 57 боестолкновений - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 26 марта 2024, 07:14
Россияне активно штурмуют два направления фронта, за сутки 57 боестолкновений - Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки российские захватчики атаковали позиции защитников на 6 направлениях, активнее всего штурмовали Лиманский и Новопавловский, в целом произошло 57 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Реклама:

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Роздоловка и севернее Веселого Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 4 атаки врага в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Но за прошедшие сутки наступательных (штурмовых) действий не вел. 

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БпЛА противника.

Темы: войнаУкраинаРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

война
Белый дом считает, что Джонсон ищет повод не ставить на голосование проект по помощи Украине
Почему российско-украинская война началась в феврале 2014 года
Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": силы ПВО сбили 12 из 12
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: