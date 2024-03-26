Россияне активно штурмуют два направления фронта, за сутки 57 боестолкновений - Генштаб

За минувшие сутки российские захватчики атаковали позиции защитников на 6 направлениях, активнее всего штурмовали Лиманский и Новопавловский, в целом произошло 57 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Роздоловка и севернее Веселого Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 4 атаки врага в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Но за прошедшие сутки наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БпЛА противника.