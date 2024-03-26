Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами": сили ППО збили 12 з 12

Станіслав ПогоріловВівторок, 26 березня 2024, 07:41
Росіяни вночі атакували Україну Шахедами: сили ППО збили 12 з 12
Фото: Getty Images

Уночі 26 березня російські загарбники атакували Україну 12 БпЛА типу "Shahed", які запускали з окупованого Криму та Курської області, сили Протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно: "Уночі 26 березня 2024 року ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда – Крим та Курської області – РФ, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини".

Реклама:

Деталі: За його словами, Сили оборони збили усі 12 "Шахедів".

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони у Миколаївській та Харківській областях.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у ніч на 26 березня силами та засобами протиповітряної оборони в області знищено три БпЛА типу "Shahed-131/136".

Теми: ШахедППОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Шахед
Росіяни запускали "Шахеди" з Чорного моря
Над Харківщиною цієї ночі збили вісім безпілотників
Росіяни запускали з півночі "Шахеди": атакували Харків
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: