Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами": сили ППО збили 12 з 12
Уночі 26 березня російські загарбники атакували Україну 12 БпЛА типу "Shahed", які запускали з окупованого Криму та Курської області, сили Протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники.
Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Дослівно: "Уночі 26 березня 2024 року ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда – Крим та Курської області – РФ, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини".
Деталі: За його словами, Сили оборони збили усі 12 "Шахедів".
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони у Миколаївській та Харківській областях.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.
За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у ніч на 26 березня силами та засобами протиповітряної оборони в області знищено три БпЛА типу "Shahed-131/136".