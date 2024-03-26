Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": силы ПВО сбили 12 из 12
Ночью 26 марта российские захватчики атаковали Украину 12 БпЛА типа "Shahed", которые запускали из оккупированного Крыма и Курской области, силы Противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники.
Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Дословно: "Ночью 26 марта 2024 года враг атаковал 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда - Крым и Курской области - РФ, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области".
Детали: По его словам, Силы обороны сбили все 12 "Шахедов".
Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны в Николаевской и Харьковской областях.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегуюов сообщил, что по предварительной информации, силы ПВО над Харьковщиной сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников.
По данным председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, в ночь на 26 марта силами и средствами противовоздушной обороны в области уничтожено три БпЛА типа "Shahed-131/136".