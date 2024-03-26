Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": силы ПВО сбили 12 из 12

Станислав ПогориловВторник, 26 марта 2024, 07:41
Россияне ночью атаковали Украину Шахедами: силы ПВО сбили 12 из 12
Фото: Getty Images

Ночью 26 марта российские захватчики атаковали Украину 12 БпЛА типа "Shahed", которые запускали из оккупированного Крыма и Курской области, силы Противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Ночью 26 марта 2024 года враг атаковал 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда - Крым и Курской области - РФ, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области".

Реклама:

Детали: По его словам, Силы обороны сбили все 12 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны в Николаевской и Харьковской областях.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегуюов сообщил, что по предварительной информации, силы ПВО над Харьковщиной сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников.

ВИДЕО ДНЯ

По данным председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, в ночь на 26 марта силами и средствами противовоздушной обороны в области уничтожено три БпЛА типа "Shahed-131/136".

Темы: ШахедПВОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Польше в ДТП скончался 18-летний украинец, убегавший от полиции

Зеленский о задержке помощи в Конгрессе: Мы упустили полгода, больше не можем

Семья Зеленского в прошлом году заработала почти 12,5 млн грн – декларация президента

"Укрэнерго" применяет аварийные отключения света еще в трех областях

Число пострадавших от атаки на Одессу возросло до 5

Петиция об ограничении работы онлайн-казино: Зеленский поручил собрать аналитику

Все новости...

Читайте УП В Google News

Шахед
Россияне запускали "Шахеды" с Черного моря
Над Харьковской областью этой ночью сбили восемь беспилотников
Россияне запускали с севера "Шахеды": атаковали Харьков
Последние новости
04:44
Умеров обсудил с Остином "разрушительное влияние безжалостных ракетных обстрелов"
03:43
Defense Express: российская ракета Х-101 теперь имеет две боевые части и "значительный поражающий эффект"
02:51
В Одессе во время атаки беспилотников работала ПВО. Пропал свет и вода
02:33
Итальянские истребители дважды перехватили российские самолеты над Балтийским морем
01:38
Центрэнерго: Россияне почти полностью разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине
00:43
В ВСУ подтвердили, что россияне "собственными силами" сбили свой истребитель над Черным морем
00:25
обновляетсяРоссияне запускали по Украине ударные беспилотники
23:55
Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
23:49
WP: США одобрили дополнительные поставки оружия Израилю, несмотря на беспокойство по Рафаху
23:27
Каким может быть летнее наступление россиян? Подкаст "Кляті питання"
Все новости...
Реклама: