Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща відповість на ігнорування виклику послом РФ через російську ракету - Міноборони

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловВівторок, 26 березня 2024, 08:36
Польща відповість на ігнорування виклику послом РФ через російську ракету - Міноборони
Фото: Getty images

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава дасть відповідь на ігнорування послом РФ виклику до польського МЗС через порушення російською ракетою повітряного простору країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat

Пряма мова: "Це не перший випадок, коли нам доводиться стикатися з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів ( зі сторони росіян – ред.)".

Реклама:

Деталі: Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергєя Андреєва в понеділок через те, що у ніч на 24 березня над Люблінським воєводством пролетіла ракета, випущена в рамках обстрілу України. Однак російський дипломат проігнорував запрошення до міністерства.

Він повідомив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андреєва.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це реакція всієї польської держави", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Косіняк-Камиш підкреслив, що наступні кроки можна очікувати найближчими днями. За його оцінкою, рішення посла було "абсолютно неправильним". 

"Це прояв зневаги, і ми не можемо ставитися до цього байдуже", – прокоментував він слова кремлівського дипломата, який заявив, що йому не надали докази наявності російської ракети.

Передісторія:

  • У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. 
  • У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від посла РФ вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, але водночас визнав, що навряд їх вдасться отримати.
  • Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

Теми: ПольщаРосіяракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Польща
Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою
У Генштабі Польщі вважають інцидент із російською ракетою "навмисною дією"
Польща створить військову вертолітну базу недалеко від кордону з Україною
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: