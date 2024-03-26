Польща відповість на ігнорування виклику послом РФ через російську ракету - Міноборони

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава дасть відповідь на ігнорування послом РФ виклику до польського МЗС через порушення російською ракетою повітряного простору країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat

Пряма мова: "Це не перший випадок, коли нам доводиться стикатися з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів ( зі сторони росіян – ред.)".

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Деталі: Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергєя Андреєва в понеділок через те, що у ніч на 24 березня над Люблінським воєводством пролетіла ракета, випущена в рамках обстрілу України. Однак російський дипломат проігнорував запрошення до міністерства.

Він повідомив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андреєва.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це реакція всієї польської держави", – додав він.

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Косіняк-Камиш підкреслив, що наступні кроки можна очікувати найближчими днями. За його оцінкою, рішення посла було "абсолютно неправильним".

"Це прояв зневаги, і ми не можемо ставитися до цього байдуже", – прокоментував він слова кремлівського дипломата, який заявив, що йому не надали докази наявності російської ракети.

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