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Польша ответит на игнорирование вызова послом РФ из-за российской ракеты - Минобороны

"Европейская правда", Станислав ПогориловВторник, 26 марта 2024, 08:36
Польша ответит на игнорирование вызова послом РФ из-за российской ракеты - Минобороны
Фото: Getty images

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава даст ответ на игнорирование послом РФ вызова в польский МИД из-за нарушения российской ракетой воздушного пространства страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat

Прямая речь: "Это не первый случай, когда нам приходится сталкиваться с нарушениями как закона, так и международных стандартов (со стороны россиян - ред.)".

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Детали: Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева в понедельник из-за того, что в ночь на 24 марта над Люблинским воеводством пролетела ракета, выпущенная в рамках обстрела Украины. Однако российский дипломат проигнорировал приглашение в министерство.

Он сообщил, что польские власти примут дальнейшие решения в связи с поведением Андреева.

"Мы находимся в постоянном контакте с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Бюро национальной безопасности. Это должны быть согласованные решения сообщества, потому что это реакция всего польского государства", – добавил он.

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Косиняк-Камыш подчеркнул, что следующие шаги можно ожидать в ближайшие дни. По его оценке, решение посла было "абсолютно неправильным". 

"Это проявление пренебрежения, и мы не можем относиться к этому равнодушно", – прокомментировал он слова кремлевского дипломата, который заявил, что ему не предоставили доказательства наличия российской ракеты.

Предистория:

  • В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.
  • В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от посла РФ потребуют объяснений относительно инцидента с российской ракетой, но в то же время признал, что вряд ли их удастся получить.
  • В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Темы: ПольшаРосcияракетный удар
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