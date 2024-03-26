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Кулеба заявив про невдоволення Німеччини через заклики України надати ракети Taurus

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловВівторок, 26 березня 2024, 09:06
Кулеба заявив про невдоволення Німеччини через заклики України надати ракети Taurus
дмитро Кулеба, ajnj^ Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Politico заявив, що від Німеччини отримує "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Кулеби виданню Politico

Пряма мова: "Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання (про Taurus – ред.), я отримую невдоволені відгуки з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід".

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Передісторія:

  • Раніше німецький канцлер Олаф Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.
  • За даними ЗМІ, ключова причина, через яку Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, нібито може бути пов’язана з особливостями наведення цілей. Цією ж причиною послуговується низка німецьких політиків, аргументуючи відмову у наданні Україні ракет.

Теми: Кулеба ДмитрозброяУкраїнаНімеччина
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