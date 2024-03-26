Кулеба заявил о недовольстве Германии из-за призывов Украины предоставить ракеты Taurus
Вторник, 26 марта 2024, 09:06
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico заявил, что от Германии получает "недовольные комментарии", когда Украина призывает Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Кулебы изданию Politico
Прямая речь: "Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на вопрос (о Taurus - ред.), я получаю недовольные отзывы из Берлина. Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход".
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Предистория:
- Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.
- По данным СМИ, ключевая причина, по которой Шольц активно сопротивляется передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, якобы может быть связана с особенностями наведения целей. Этой же причиной пользуется ряд немецких политиков, аргументируя отказ в предоставлении Украине ракет.