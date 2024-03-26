Кулеба заявил о недовольстве Германии из-за призывов Украины предоставить ракеты Taurus

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico заявил, что от Германии получает "недовольные комментарии", когда Украина призывает Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Кулебы изданию Politico

Прямая речь: "Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на вопрос (о Taurus - ред.), я получаю недовольные отзывы из Берлина. Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход".

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