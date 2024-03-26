Кулеба закликав Захід забезпечити Україну ППО: Дайте нам ці кляті Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після останніх масованих атак РФ по Україні закликав Захід надати Україні системи ППО Patriot, оскільки вони наразі є єдиною зброєю, якої відчайдушно потребує Україна для захисту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Кулеби виданню Politico

Пряма мова Кулеби: "Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення".

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Деталі: Журналісти зазначають, що всього за годину до інтерв’ю з Кулебою РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Кулеба в цей час перебував у ботанічному саду міста, щоб зняти відео для своєї майбутньої поїздки.

Кулеба зазначив, що ці системи також допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту, де російська авіація масовано застосовує авіабомби, які допомагають окупаційним військам РФ здобувати перевагу.

Він пояснив, що така бомба – це зброя, від якої "не втечеш", якщо ти є її мішенню.

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"Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій", – додав глава МЗС.

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