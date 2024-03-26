Кулеба закликав Захід забезпечити Україну ППО: Дайте нам ці кляті Patriot
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після останніх масованих атак РФ по Україні закликав Захід надати Україні системи ППО Patriot, оскільки вони наразі є єдиною зброєю, якої відчайдушно потребує Україна для захисту.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Кулеби виданню Politico
Пряма мова Кулеби: "Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення".
Деталі: Журналісти зазначають, що всього за годину до інтерв’ю з Кулебою РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Кулеба в цей час перебував у ботанічному саду міста, щоб зняти відео для своєї майбутньої поїздки.
Кулеба зазначив, що ці системи також допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту, де російська авіація масовано застосовує авіабомби, які допомагають окупаційним військам РФ здобувати перевагу.
Він пояснив, що така бомба – це зброя, від якої "не втечеш", якщо ти є її мішенню.
"Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій", – додав глава МЗС.
Що було раніше:
- Напередодні Кулеба після ракетної атаки РФ на Київ закликав надати Україні більше систем ППО Patriot і ракет до них.
- Він також обговорив з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем шляхи, як ЄС може допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО.