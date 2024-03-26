Кулеба призвал Запад обеспечить Украину ПВО: Дайте нам эти проклятые Patriot
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после последних массированных атак РФ по Украине призвал Запад предоставить Украине системы ПВО Patriot, поскольку они сейчас являются единственным оружием, в котором отчаянно нуждается Украина для защиты.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Кулебы изданию Politico
Прямая речь Кулебы: "Дайте нам проклятые Patriot. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы бы смогли защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от уничтожения".
Детали: Журналисты отмечают, что всего за час до интервью с Кулебой РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Кулеба в это время находился в ботаническом саду города, чтобы снять видео для своей будущей поездки.
Кулеба отметил, что эти системы также помогли бы улучшить ситуацию на линии фронта, где российская авиация массированно применяет авиабомбы, которые помогают оккупационным войскам РФ получать преимущество.
Он объяснил, что такая бомба – это оружие, от которого "не убежишь", если ты являешься его мишенью.
"Она просто падает на голову и уничтожает все. Именно так мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это – сбивать самолеты, несущие бомбы. Нам нужны системы противовоздушной обороны на передовой", – добавил глава МИД.
Что предшествовало:
- Накануне Кулеба после ракетной атаки РФ на Киев призвал предоставить Украине больше систем ПВО Patriot и ракет к ним.
- Он также обсудил с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем пути, как ЕС может помочь Украине как можно быстрее получить больше Patriot и других систем ПВО.