Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАТО розглядає варіант збиття ракет РФ біля своїх кордонів – МЗС Польщі

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 26 березня 2024, 09:49
НАТО розглядає варіант збиття ракет РФ біля своїх кордонів – МЗС Польщі
Фото: Getty Images

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Пряма мова: "У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО – але це мало б відбуватися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору (Альянсу. – ред.)".

Реклама:

Деталі: Шейна зауважив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою цими вихідними було перевіркою міцності оборони та пильності польських Збройних сил. За його словами, РФ не хотіла нічого провокувати, адже росіяни знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зіб’ють.

Він наголосив, що агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила. 

"Він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні", – сказав Шейна.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми дуже серйозно ставимося до погроз Путіна. Він показав, що здатен на все. Наразі, окрім сотень тисяч поранених і вбитих з обох сторін, він домігся того, що Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО. У липні відбудеться черговий саміт НАТО. Ми маємо консолідацію країн ЄС, відновлення Веймарського трикутника", – додав Шейна.

Передісторія:

  • У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. 
  • Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.
  • Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Північноатлантичний альянс повинен збивати російські повітряні цілі, які залітають у повітряний простір країн-членів НАТО.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: