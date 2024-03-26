НАТО розглядає варіант збиття ракет РФ біля своїх кордонів – МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Пряма мова: "У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО – але це мало б відбуватися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору (Альянсу. – ред.)".

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Деталі: Шейна зауважив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою цими вихідними було перевіркою міцності оборони та пильності польських Збройних сил. За його словами, РФ не хотіла нічого провокувати, адже росіяни знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зіб’ють.

Він наголосив, що агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила.

"Він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні", – сказав Шейна.

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"Ми дуже серйозно ставимося до погроз Путіна. Він показав, що здатен на все. Наразі, окрім сотень тисяч поранених і вбитих з обох сторін, він домігся того, що Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО. У липні відбудеться черговий саміт НАТО. Ми маємо консолідацію країн ЄС, відновлення Веймарського трикутника", – додав Шейна.

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