НАТО рассматривает вариант сбития ракет РФ у своих границ - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического альянса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Прямая речь: "В НАТО анализируют различные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе НАТО - но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории действия Договора (Альянса. - ред.)".

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Детали: Шейна отметил, что нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой в эти выходные было проверкой прочности обороны и бдительности польских Вооруженных сил. По его словам, РФ не хотела ничего провоцировать, ведь россияне знали, что если ракета продвинется дальше вглубь Польши, ее собьют.

Он подчеркнул, что агрессор не должен навязывать Альянсу какие-то правила.

"Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических государств, ЕС начнет задавать определенный тон, когда речь идет о решении конфликта в Украине", – сказал Шейна.

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"Мы очень серьезно относимся к угрозам Путина. Он показал, что способен на все. Сейчас, кроме сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, он добился того, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. В июле состоится очередной саммит НАТО. Мы имеем консолидацию стран ЕС, восстановление Веймарского треугольника", – добавил Шейна.

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