Диверсанти намагались підірвати залізничну лінію на Полтавщині

Правоохоронці запобігли російській диверсії на "Укрзалізниці".

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора

Деталі: У Полтавській області зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

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Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та під залізничну релейну шафу ліній електропередач.

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У подальшому зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування, зазначають в СБУ. Фігурантів затримали прямо на місці події.

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У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

У затриманих вилучили мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ РФ, чию особу СБУ вже встановила.

За даними української спецслужби, представник ФСБ поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак росіян на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня 2024 року.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру в диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, зазначають в ОГП.

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