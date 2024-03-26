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Диверсанты пытались взорвать железнодорожные пути на Полтавщине

Валентина РоманенкоВторник, 26 марта 2024, 11:22
Диверсанты пытались взорвать железнодорожные пути на Полтавщине
фото ОГП

Правоохранители предотвратили российскую диверсию на "Укрзализныце".

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора

Детали: В Полтавской области злоумышленники пытались взорвать участок железнодорожной линии, соединяющей центральные и восточные регионы Украины.

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Для совершения диверсии они заложили самодельное взрывное устройство вблизи путей и под железнодорожный релейный шкаф линий электропередач.

 
фото огп

В дальнейшем злоумышленники планировали привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления, отмечают в СБУ. Фигурантов задержали прямо на месте происшествия.

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В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ.

У задержанных изъяли мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором - кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ РФ, чью личность СБУ уже установила.

По данным украинской спецслужбы, представитель ФСБ поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак россиян на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта 2024 года.

По данным следствия, вражескими приспешниками оказались жители Киевской и Харьковской областей.

 
фото огп

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, отмечают в ОГП.

 
фото сбу
 
фото сбу

Темы: диверсантыСБУОфис генпрокурора
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