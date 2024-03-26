Розвідка Британії: РФ вирішує, лишати нові підрозділи в місцях дислокації, чи перекинути в Україну
За даними розвідки Великої Британії, Росія зіткнулася з дилемою щодо новостворених військових підрозділів, чи залишати їх у місцях дислокації, чи перекидати для участі у війні проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 26 березня
Дослівно: "Росії майже напевно доведеться вирішувати, чи залишати нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у місцях їхньої дислокації після створення, чи перекидати їх для участі в операціях в Україні, щоб підтримувати там бойову міць".
Деталі: У відомстві зазначили, що у новоствореному Ленінградському військовому окрузі в Лузі з'явилися оголошення про набір до 44-го армійського корпусу.
Як наголошують британські аналітики, Росія докладає зусиль для розширення своїх військ на північному заході країни, оскільки більшість її сил залишається задіяною у війні в Україні.
У розвідці нагадали, що раніше РФ негайно відправляла в Україну новостворені підрозділи.
У відомстві припускають, що необхідність підтримувати операції в Україні "стримує більш глобальні амбіції Росії щодо розширення своїх збройних сил".
Що було раніше:
- Перед цим британська розвідка проаналізувала, чи здатна РФ сформувати і забезпечити дві нові армії, створення яких раніше анонсував російський міністр оборони Сергєй Шойгу.
- Перед цим йшлося про ситуацію з будівництвом Росією залізничної лінії через тимчасово окуповані території України.