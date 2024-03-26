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Разведка Британии: РФ решает, оставлять новые подразделения в местах дислокации или перебросить в Украину

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 26 марта 2024, 12:06
Разведка Британии: РФ решает, оставлять новые подразделения в местах дислокации или перебросить в Украину
Фото: Getty Images

По данным разведки Великобритании, Россия столкнулась с дилеммой относительно вновь созданных военных подразделений, оставлять их в местах дислокации или перебрасывать для участия в войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 26 марта

Дословно: "России почти наверняка придется решать, оставлять ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах их дислокации после создания, или перебрасывать их для участия в операциях в Украине, чтобы поддерживать там боевую мощь".

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Детали: В ведомстве отметили, что во вновь созданном Ленинградском военном округе в Луге появились объявления о наборе в 44-й армейский корпус.

Как отмечают британские аналитики, Россия прилагает усилия для расширения своих войск на северо-западе страны, поскольку большинство ее сил остается задействованной в войне в Украине.

В разведке напомнили, что ранее РФ немедленно отправляла в Украину вновь созданные подразделения.

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В ведомстве предполагают, что необходимость поддерживать операции в Украине "сдерживает более глобальные амбиции России по расширению своих вооруженных сил".

Что предшествовало:

  • Перед этим британская разведка проанализировала, способна ли РФ сформировать и обеспечить две новые армии, создание которых ранее анонсировал российский министр обороны Сергей Шойгу.
  • Перед этим речь шла о ситуации со строительством Россией железнодорожной линии через временно оккупированные территории Украины.

Темы: Росcиявойна
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