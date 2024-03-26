Разведка Британии: РФ решает, оставлять новые подразделения в местах дислокации или перебросить в Украину

По данным разведки Великобритании, Россия столкнулась с дилеммой относительно вновь созданных военных подразделений, оставлять их в местах дислокации или перебрасывать для участия в войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 26 марта

Дословно: "России почти наверняка придется решать, оставлять ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах их дислокации после создания, или перебрасывать их для участия в операциях в Украине, чтобы поддерживать там боевую мощь".

Реклама:

Детали: В ведомстве отметили, что во вновь созданном Ленинградском военном округе в Луге появились объявления о наборе в 44-й армейский корпус.

Как отмечают британские аналитики, Россия прилагает усилия для расширения своих войск на северо-западе страны, поскольку большинство ее сил остается задействованной в войне в Украине.

В разведке напомнили, что ранее РФ немедленно отправляла в Украину вновь созданные подразделения.

ВИДЕО ДНЯ

В ведомстве предполагают, что необходимость поддерживать операции в Украине "сдерживает более глобальные амбиции России по расширению своих вооруженных сил".

Что предшествовало: