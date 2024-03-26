Росіяни вдарили по житловій забудові Харкова

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по району житлової забудови Харкова.

Джерело: повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова, Суспільне

Деталі: Терехов повідомив, що попередньо був "приліт" у Шевченківському районі міста. "Попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань – уточнюється", - написав він.

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Пізніше Терехов додав, що "постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що знаходиться поряд, повилітали шибки".

"Поранених та загиблих, на щастя, немає", - повідомив він.

"Суспільне" повідомляє, що у північній частині Харкова за хвилину до оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.

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О 10:48 Повітряні сили оголосили про загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

З 10:26 по 11:15 у Харківській області оголошували повітряну тривогу.