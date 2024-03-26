Росіяни вдарили по житловій забудові Харкова
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по району житлової забудови Харкова.
Джерело: повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова, Суспільне
Деталі: Терехов повідомив, що попередньо був "приліт" у Шевченківському районі міста. "Попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань – уточнюється", - написав він.
Пізніше Терехов додав, що "постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що знаходиться поряд, повилітали шибки".
"Поранених та загиблих, на щастя, немає", - повідомив він.
"Суспільне" повідомляє, що у північній частині Харкова за хвилину до оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.
О 10:48 Повітряні сили оголосили про загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
З 10:26 по 11:15 у Харківській області оголошували повітряну тривогу.