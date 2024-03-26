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Россияне ударили по жилой застройке Харькова

Вторник, 26 марта 2024, 12:12
Россияне ударили по жилой застройке Харькова
Фото иллюстративное: Getty Images

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по району жилой застройки Харькова.

Источник: сообщение мэра Харькова Игоря Терехова, Суспільне

Детали: Терехов сообщил, что предварительно был "прилет" в Шевченковском районе города. "Предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова. Информация о пострадавших и возможных разрушениях - уточняется", - написал он.

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"Суспільне" сообщает, что в северной части Харькова за минуту до объявления воздушной тревоги прогремел взрыв.

Позже Терехов добавил, что "пострадало нежилое здание, в многоэтажке, находящейся рядом, повылетали стекла".

"Раненых и погибших, к счастью, нет", - сообщил он.

ВИДЕО ДНЯ

В 10:48 Воздушные силы объявили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

С 10:26 по 11:15 в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

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