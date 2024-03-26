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Росіяни вночі обстріляли Новогродівку, вбили 23-річну жінку – голова ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 26 березня 2024, 14:04
Росіяни вночі обстріляли Новогродівку, вбили 23-річну жінку – голова ОВА
фото ОВА

Російські окупанти в ніч на 26 березня завдали удару по Новогродівці Донецької області, в результаті чого 1 людина загинула і 1 поранена.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Facebook

Деталі: Росіяни вдарили по місту двома ракетами близько 3:40 та вбили 23-річну жінку. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації.

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Ракетами було зруйновано адмінбудівлю і ангар, пошкоджено гуртожиток, 2 приватні будинки і 2 нежитлові приміщення.

Пряма мова: "Залишатися на Донеччині — небезпечно! Закликаю всіх цивільних евакуюватися то віддалених від фронту регіонів".

Теми: Донецька областьвійна
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