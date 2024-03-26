Россияне ночью обстреляли Новогродовку, убили 23-летнюю женщину – глава ОВА

Российские оккупанты в ночь на 26 марта нанесли удар по Новогродовке Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб и 1 ранен.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Facebook

Детали: Россияне ударили по городу двумя ракетами около 3:40 и убили 23-летнюю женщину. Еще одна женщина получила легкие ранения и не нуждается в госпитализации.

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Ракетами было разрушено админздание и ангар, повреждено общежитие, 2 частных дома и 2 нежилых помещения.

Прямая речь: "Оставаться в Донецкой области - опасно! Призываю всех гражданских эвакуироваться то отдаленных от фронта регионов".