HIMARS прицільно спалив російський "БУК"
Вівторок, 26 березня 2024, 15:27
Сили оборони знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "БУК" на Запорізькому напрямку.
Джерело: пресслужба Сил спецоперацій ЗСУ
Деталі: В ССО повідомляють, що оператори 3-ого окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго під час розвідувальних дій на Запорізькому напрямку виявили ЗРК "БУК" противника.
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Спецпризначенці навели на ворожу ціль вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
Внаслідок вогневого ураження ЗРК "БУК" було знищено.
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