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HIMARS прицільно спалив російський "БУК"

Валентина РоманенкоВівторок, 26 березня 2024, 15:27
HIMARS прицільно спалив російський БУК
скриншот

Сили оборони знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "БУК" на Запорізькому напрямку.

Джерело: пресслужба Сил спецоперацій ЗСУ

Деталі: В ССО повідомляють, що оператори 3-ого окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго під час розвідувальних дій на Запорізькому напрямку виявили ЗРК "БУК" противника.

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Спецпризначенці навели на ворожу ціль вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

Внаслідок вогневого ураження ЗРК "БУК" було знищено.

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Теми: ССОвійна
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