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HIMARS прицельно сжег российский "БУК"

Валентина РоманенкоВторник, 26 марта 2024, 15:27
HIMARS прицельно сжег российский БУК
скриншот

Силы обороны уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "БУК" на Запорожском направлении.

Источник: пресс-служба Сил спецопераций ВСУ

Детали: В ССО сообщают, что операторы 3-ого отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго во время разведывательных действий на Запорожском направлении обнаружили ЗРК "БУК" противника.

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Спецназовцы навели на вражескую цель огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате огневого поражения ЗРК "БУК" был уничтожен.

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Темы: ССОвойна
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