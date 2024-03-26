HIMARS прицельно сжег российский "БУК"
Вторник, 26 марта 2024, 15:27
Силы обороны уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "БУК" на Запорожском направлении.
Источник: пресс-служба Сил спецопераций ВСУ
Детали: В ССО сообщают, что операторы 3-ого отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго во время разведывательных действий на Запорожском направлении обнаружили ЗРК "БУК" противника.
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Спецназовцы навели на вражескую цель огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.
В результате огневого поражения ЗРК "БУК" был уничтожен.
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