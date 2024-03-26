HIMARS прицельно сжег российский "БУК"

Силы обороны уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "БУК" на Запорожском направлении.

Источник: пресс-служба Сил спецопераций ВСУ

Детали: В ССО сообщают, что операторы 3-ого отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго во время разведывательных действий на Запорожском направлении обнаружили ЗРК "БУК" противника.

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Спецназовцы навели на вражескую цель огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате огневого поражения ЗРК "БУК" был уничтожен.