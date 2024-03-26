Слова Лукашенка суперечать версії Путіна про терористів, які тікали до України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.

Джерело: Білоруське агентство "Бєлта", яке наводить слова Лукашенка

Деталі: У Лукашенка поцікавилися щодо версії, згідно із якою терористи намагалися через Брянську область заховатися в Білорусі. Лукашенко відповів, що вони не могли піти в Білорусь, оскільки "в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений режим безпеки".

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Пряма мова Лукашенка: "Тому вони в Білорусь ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону".

"Щойно главам держав (Лукашенку і Путіну – ред.) надійшла інформація від спецслужб про те, що автомобіль із терористами рухається в напрямку Брянська, було досягнуто домовленості, що Білорусь блокує свою ділянку напрямку ймовірного руху злочинців, а російська сторона – свою".

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