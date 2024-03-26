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Слова Лукашенка суперечать версії Путіна про терористів, які тікали до України

Олександр ШумілінВівторок, 26 березня 2024, 15:35
Слова Лукашенка суперечать версії Путіна про терористів, які тікали до України
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі, але через заходи безпеки "відвернулися" і пішли на українсько-російський кордон.    

Джерело: Білоруське агентство "Бєлта", яке наводить слова Лукашенка

Деталі: У Лукашенка поцікавилися щодо версії, згідно із якою терористи намагалися через Брянську область заховатися в Білорусі. Лукашенко відповів, що вони не могли піти в Білорусь, оскільки "в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений режим безпеки".

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Пряма мова Лукашенка: "Тому вони в Білорусь ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону".

"Щойно главам держав (Лукашенку і Путіну – ред.) надійшла інформація від спецслужб про те, що автомобіль із терористами рухається в напрямку Брянська, було досягнуто домовленості, що Білорусь блокує свою ділянку напрямку ймовірного руху злочинців, а російська сторона – свою".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Глава Росії Володимир Путін повідомив, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною.
  • ФСБ раніше заявила, що терористів нібито затримали в Брянській області недалеко від кордону з Україною, і що вони їхали саме в Україну, бо "мають там зв’язки".

Теми: ПутінЛукашенко
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