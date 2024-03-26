Слова Лукашенко противоречат версии Путина о террористах, которые бежали в Украину
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на российский "Крокус Сити Холл", убегая намеревались попасть в Беларусь, но из-за мер безопасности "отвернулись" и пошли на украинско-российскую границу.
Источник: Белорусское агентство "Белта", которое приводит слова Лукашенко
Детали: У Лукашенко поинтересовались относительно версии, согласно которой террористы пытались через Брянскую область спрятаться в Беларуси. Лукашенко ответил, что они не могли пойти в Беларусь, поскольку "в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности".
Прямая речь Лукашенко: "Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы".
"Как только главам государств (Лукашенко и Путину - ред.) поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, была достигнута договоренность, что Беларусь блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона - свой".
Предыстория:
- Глава России Владимир Путин сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной.
- ФСБ ранее заявила, что террористов якобы задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной, и что они ехали именно в Украину, потому что "имеют там связи".