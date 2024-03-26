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Слова Лукашенко противоречат версии Путина о террористах, которые бежали в Украину

Александр ШумилинВторник, 26 марта 2024, 15:35
Слова Лукашенко противоречат версии Путина о террористах, которые бежали в Украину
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на российский "Крокус Сити Холл", убегая намеревались попасть в Беларусь, но из-за мер безопасности "отвернулись" и пошли на украинско-российскую границу.    

Источник: Белорусское агентство "Белта", которое приводит слова Лукашенко

Детали: У Лукашенко поинтересовались относительно версии, согласно которой террористы пытались через Брянскую область спрятаться в Беларуси. Лукашенко ответил, что они не могли пойти в Беларусь, поскольку "в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности".

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Прямая речь Лукашенко: "Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы".

"Как только главам государств (Лукашенко и Путину - ред.) поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, была достигнута договоренность, что Беларусь блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона - свой".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Глава России Владимир Путин сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной.
  • ФСБ ранее заявила, что террористов якобы задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной, и что они ехали именно в Украину, потому что "имеют там связи".

Темы: ПутинЛукашенко
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