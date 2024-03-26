Росія поцілила в Харкові у гуртожиток коледжу, одна людина постраждала
Вівторок, 26 березня 2024, 18:26
26 березня російська ракета Х-35у поцілила в гуртожиток спортивного коледжу у Шевченківському районі Харкова, внаслідок чого постраждав чоловік.
Джерело: начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов у Facebook
Пряма мова: "Поцілили в гуртожиток спортивного коледжу. Після потужного вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами".
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Деталі: Повідомляється, що постраждав один цивільний чоловік, "жодного військового або військової техніки на місці влучання не було".
Також Болвінов зазначив, що правоохоронці вилучили уламки ракети та документують всі докази воєнного злочину росіян.
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