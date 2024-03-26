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Россия попала в Харькове в общежитие колледжа, один человек пострадал

Анастасия ПроцВторник, 26 марта 2024, 18:26
Россия попала в Харькове в общежитие колледжа, один человек пострадал
Фото: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

26 марта российская ракета Х-35у попала в общежитие спортивного колледжа в Шевченковском районе Харькова, в результате чего пострадал человек.

Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "Попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами".

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Фото: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

Детали: Сообщается, что пострадал один гражданский человек, "ни одного военного или военной техники на месте попадания не было".

Также Болвинов отметил, что правоохранители изъяли обломки ракеты и документируют все доказательства военного преступления россиян.

 
Фото: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов



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Темы: Харьковракетный удар
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