Россия попала в Харькове в общежитие колледжа, один человек пострадал

26 марта российская ракета Х-35у попала в общежитие спортивного колледжа в Шевченковском районе Харькова, в результате чего пострадал человек.

Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "Попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами".

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Фото: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

Детали: Сообщается, что пострадал один гражданский человек, "ни одного военного или военной техники на месте попадания не было".

Также Болвинов отметил, что правоохранители изъяли обломки ракеты и документируют все доказательства военного преступления россиян.

Фото: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов





