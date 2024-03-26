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Протитанкові рови й загородження: в ОВА показали, яку лінію оборони будуть на Херсонщині

Анастасія ПроцВівторок, 26 березня 2024, 18:50
Протитанкові рови й загородження: в ОВА показали, яку лінію оборони будуть на Херсонщині
Скрін з відео Херсонської ОВА

Херсонська обласна державна адміністрація розповіла, які оборонні споруди будують в регіоні для захисту від росіян.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Кілометри протитанкових ровів та невибухових загороджень. Таку другу лінію оборони споруджуємо на Херсонщині. Робимо це з однією метою – захистити уже звільнені території".

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Теми: Херсонська областьвійна
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