Протитанкові рови й загородження: в ОВА показали, яку лінію оборони будуть на Херсонщині

Херсонська обласна державна адміністрація розповіла, які оборонні споруди будують в регіоні для захисту від росіян.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Кілометри протитанкових ровів та невибухових загороджень. Таку другу лінію оборони споруджуємо на Херсонщині. Робимо це з однією метою – захистити уже звільнені території".

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Кілометри протитанкових ровів та невибухових загороджень на Херсонщині.



Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/GnxQOCagbR — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 26, 2024