Протитанкові рови й загородження: в ОВА показали, яку лінію оборони будуть на Херсонщині
Вівторок, 26 березня 2024, 18:50
Херсонська обласна державна адміністрація розповіла, які оборонні споруди будують в регіоні для захисту від росіян.
Джерело: Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Кілометри протитанкових ровів та невибухових загороджень. Таку другу лінію оборони споруджуємо на Херсонщині. Робимо це з однією метою – захистити уже звільнені території".
Реклама:
Кілометри протитанкових ровів та невибухових загороджень на Херсонщині.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 26, 2024
Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/GnxQOCagbR
ВІДЕО ДНЯ