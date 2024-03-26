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Противотанковые рвы и заграждения: в ОВА показали, какую линию обороны будут на Херсонщине

Анастасия ПроцВторник, 26 марта 2024, 18:50
Противотанковые рвы и заграждения: в ОВА показали, какую линию обороны будут на Херсонщине
Скрин из видео Херсонской ОВА

Херсонская областная государственная администрация рассказала, какие оборонительные сооружения строят в регионе для защиты от россиян.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Километры противотанковых рвов и невзрывных заграждений. Такую вторую линию обороны сооружаем на Херсонщине. Делаем это с одной целью - защитить уже освобожденные территории".

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Темы: Херсонская областьвойна
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