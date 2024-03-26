До Києва прибув спікер парламенту Естонії, зустрівся з головою Ради і прем'єром
У Києві у вівторок перебуває з візитом спікер парламенту Естонії Лаурі Хуссар, посадовці обговорили з ним оборонну підтримку України та євроатлантичну інтеграцію.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука
Деталі: Стефанчук опублікував фото з Хуссаром з їхньої зустрічі, зазначивши, що висловив подяку Естонії за активну підтримку України, у тому числі за вже 18-й пакет військової допомоги.
За його словами, спікери говорили про європейську та євроатлантичну інтеграцію України, посилення санкційного тиску на Росію та механізми використання заморожених російських активів.
Вітаю у Києві Спікера @Riigikogu Лаурі Хуссара. Подякував Парламенту 🇪🇪 за всі рішення та політичну підтримку 🇺🇦.— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) March 26, 2024
Також подякував за рішення Уряду 🇪🇪 про надання 18-го пакету військово-технічної допомоги Україні.
Обговорили європейську та євроатлантичну інтеграцію 🇺🇦.… pic.twitter.com/Vfi20c8Rnz
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Естонія є одним з найактивніших "друзів України".
Estonia is one of the most active partners and the leaders in providing comprehensive assistance to #Ukraine. We discussed defence aid to 🇺🇦, holding russia accountable and the confiscation of frozen russian assets at a meeting with 🇪🇪 @Riigikogu Speaker Lauri Hussar. Estonia is… pic.twitter.com/aoqXb5Mc5h— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 26, 2024
"Обговорили оборонну підтримку України, притягнення Росії до відповідальності та конфіскацію заморожених російських активів. Естонія є активним промоутером цього питання", – розповів він про зустріч з Хуссаром.
У понеділок 25 березня Хуссар зустрічався з лідерами парламенту Польщі, де також акцентував на важливості підтримки України і притягнення Росії до відповідальності.
Естонська сторона ще не повідомляла деталей про зустрічі у Києві.
Нагадаємо, Росія заборонила в'їзд багатьом топпосадовцям з Естонії, Латвії та Литви, а естонську прем'єрку Каю Каллас, держсекретаря і міністра внутрішніх справ оголосила у розшук.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав ці рішення Москви "визнанням, що вони роблять правильні речі".