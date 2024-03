В Киев прибыл спикер парламента Эстонии, встретился с председателем Рады и премьером

В Киеве во вторник находится с визитом спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар, чиновники обсудили с ним оборонную поддержку Украины и евроатлантическую интеграцию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука

Детали: Стефанчук опубликовал фото с Хуссаром с их встречи, отметив, что выразил благодарность Эстонии за активную поддержку Украины, в том числе за уже 18-й пакет военной помощи.

По его словам, спикеры говорили о европейской и евроатлантической интеграции Украины, усилении санкционного давления на Россию и механизмах использования замороженных российских активов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Эстония является одним из самых активных "друзей Украины".

Estonia is one of the most active partners and the leaders in providing comprehensive assistance to #Ukraine. We discussed defence aid to 🇺🇦, holding russia accountable and the confiscation of frozen russian assets at a meeting with 🇪🇪 @Riigikogu Speaker Lauri Hussar. Estonia is… pic.twitter.com/aoqXb5Mc5h