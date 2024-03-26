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В Киев прибыл спикер парламента Эстонии, встретился с председателем Рады и премьером

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 26 марта 2024, 19:03
В Киев прибыл спикер парламента Эстонии, встретился с председателем Рады и премьером
спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото с Twitter (X) Стефанчука

В Киеве во вторник находится с визитом спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар, чиновники обсудили с ним оборонную поддержку Украины и евроатлантическую интеграцию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука

Детали: Стефанчук опубликовал фото с Хуссаром с их встречи, отметив, что выразил благодарность Эстонии за активную поддержку Украины, в том числе за уже 18-й пакет военной помощи.

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По его словам, спикеры говорили о европейской и евроатлантической интеграции Украины, усилении санкционного давления на Россию и механизмах использования замороженных российских активов.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Эстония является одним из самых активных "друзей Украины".

"Обсудили оборонную поддержку Украины, привлечение России к ответственности и конфискацию замороженных российских активов. Эстония является активным промоутером этого вопроса", – рассказал он о встрече с Хуссаром.

В понедельник 25 марта Хуссар встречался с лидерами парламента Польши, где также акцентировал на важности поддержки Украины и привлечения России к ответственности.

Эстонская сторона еще не сообщала деталей о встрече в Киеве.

Напомним, Россия запретила въезд многим топ-чиновникам из Эстонии, Латвии и Литвы, а эстонского премьера Каю Каллас, госсекретаря и министра внутренних дел объявила в розыск.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал эти решения Москвы "признанием, что они делают правильные вещи".

Темы: ШмыгальЭстонияСтефанчукпомощь Украине
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