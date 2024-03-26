Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

21 атаку відбили українські війська на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Анастасія ПроцВівторок, 26 березня 2024, 19:53
21 атаку відбили українські війська на Новопавлівському напрямку – Генштаб
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

За добу на фронті відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з РСЗВ.  

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 26 березня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Реклама:

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника".

Деталі: На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. 

На Бахмутському напрямку захисники відбили 5 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курдюмівка та Часів Яр Донецької області. 

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку захисники відбили 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Первомайське Донецької області. 

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. 

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Генштаб
На фронті за добу відбулось 45 зіткнень, найбільше на Новопавлівському напрямку – Генштаб
У неділю сталося 52 боєзіткнення, ворог завдав 32 ракетних ударів – Генштаб
Генштаб: На фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському напрямку
Останні новини
17:32
Meta не може затримати перегляд умов конфіденційності
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
Усі новини...
Реклама: