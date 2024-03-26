21 атаку відбили українські війська на Новопавлівському напрямку – Генштаб

За добу на фронті відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 26 березня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника".

Деталі: На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 5 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курдюмівка та Часів Яр Донецької області.

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На Авдіївському напрямку захисники відбили 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.