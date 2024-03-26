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21 атаку отбили украинские войска на Новопавловском направлении - Генштаб

Анастасия ПроцВторник, 26 марта 2024, 19:53
21 атаку отбили украинские войска на Новопавловском направлении - Генштаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

За сутки на фронте состоялось 50 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 43 обстрела из РСЗО.  

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 26 марта

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 складу боеприпасов противника".

Детали: На Лиманском направлении украинские воины отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. 

На Бахмутском направлении защитники отбили 5 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещеевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курдюмовка и Часов Яр Донецкой области. 

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На Авдеевском направлении защитники отбили 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Первомайское Донецкой области. 

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. 

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. 

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 3 безуспешных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. 



Темы: Генштабвойна
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