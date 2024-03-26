Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, у родини якого журналісти "Схем" знайшли майна на 70 мільйонів гривень, відреагував на відкриття справ проти нього.

Джерело: Суспільне з посиланням на пресслужбу АМКУ

Деталі: Кириленко заявив, що "надасть усе, що від нього вимагатиметься, для всебічного і об’єктивного розслідування".

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