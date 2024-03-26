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Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Тетяна ОлійникВівторок, 26 березня 2024, 21:06
Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього
Фото з соцмереж Кириленка

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, у родини якого журналісти "Схем" знайшли майна на 70 мільйонів гривень, відреагував на відкриття справ проти нього.

Джерело: Суспільне з посиланням на пресслужбу АМКУ

Деталі: Кириленко заявив, що "надасть усе, що від нього вимагатиметься, для всебічного і об’єктивного розслідування".

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Що передувало:

  • Журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.
  • САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Теми: корупція
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