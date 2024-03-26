Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього
Вівторок, 26 березня 2024, 21:06
Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, у родини якого журналісти "Схем" знайшли майна на 70 мільйонів гривень, відреагував на відкриття справ проти нього.
Джерело: Суспільне з посиланням на пресслужбу АМКУ
Деталі: Кириленко заявив, що "надасть усе, що від нього вимагатиметься, для всебічного і об’єктивного розслідування".
Реклама:
Що передувало:
- Журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.
- САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".