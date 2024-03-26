Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него
Вторник, 26 марта 2024, 21:06
Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, у семьи которого журналисты "Схем" нашли имущества на 70 миллионов гривен, отреагировал на открытие дел против него.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на прессслужбу АМКУ
Детали: Кириленко заявил, что "предоставит все, что от него потребуется, для всестороннего и объективного расследования".
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Что предшествовало:
- Журналисты-расследователи выяснили, что семья бывшего главы Донецкой ОВА, а теперь глава Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.
САП и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство по председателю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".