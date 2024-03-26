Зеленський обговорив підтримку й "гарантії безпеки" з делегацією парламенту Естонії

26 березня в Києві президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії на чолі з її спікером Лаурі Хуссаром.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Зеленський під час зустрічі подякував Естонії за підтримку у повномасштабній війні з РФ та ініціативу щорічно вносити 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.

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Також сторони обговорили військову підтримку та двосторонню співпрацю, використання заморожених російських активів на користь України і прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди.

Як повідомлялось, спікер парламенту Естонії Лаурі Хуссар у вівторок прибув із візитом до Києва, де зустрівся з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком і прем'єром Денисом Шмигалем.

У понеділок 25 березня Хуссар зустрічався з лідерами парламенту Польщі, де також акцентував на важливості підтримки України і притягнення Росії до відповідальності.

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