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Зеленский обсудил поддержку и "гарантии безопасности" с делегацией парламента Эстонии

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 26 марта 2024, 21:17
Зеленский обсудил поддержку и гарантии безопасности с делегацией парламента Эстонии
Фото: ОП

26 марта в Киеве президент Владимир Зеленский встретился с делегацией парламента Эстонии во главе с ее спикером Лаури Хуссаром.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

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Детали: Зеленский во время встречи поблагодарил Эстонию за поддержку в полномасштабной войне с РФ и инициативу ежегодно вносить 0,25% ВВП на военную помощь Украине.

Также стороны обсудили военную поддержку и двустороннее сотрудничество, использование замороженных российских активов в пользу Украины и прогресс в подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

Как сообщалось, спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар во вторник прибыл с визитом в Киев, где встретился с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьером Денисом Шмыгалем.

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В понедельник 25 марта Хуссар встречался с лидерами парламента Польши, где также акцентировал на важности поддержки Украины и привлечения России к ответственности.



Темы: ЭстонияУкраинаЗеленский
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