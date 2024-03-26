У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер

Штаб оборони Іспанії (EMAD)повідомив, що протягом 21-26 березня патрульні катери іспанських Військово-морських сил фіксували в іспанських суверенних водах два російські десантні кораблі й танкер.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви EMAD

Деталі: Іспанські патрульні катери Atalaya і Vigía відстежували російські десантні кораблі "Іван Грен" і "Александр Отраковський", а також нафтовий танкер "Кола".

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Катер Atalaya уперше виявив російські судна в суверенних водах Іспанії на північному заході Піренейського півострова вранці в четвер, 21 березня. За ними стежили до перетину кордону з Португалією, де патрулювання на себе взяв португальський фрегат "Бартоломеу Діаш".

Потім, із 23 по 26 березня, за трьома російськими кораблями стежив іспанський патрульний катер Vigía в акваторії Кадіської затоки.

Про інциденти в межах "операції з морського спостереження і безпеки" ВМС Іспанії не повідомлялось.

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Нагадаємо, у 2021 році влада Іспанії не видала дозвіл Росії на перебування двох військових кораблів в порту міста Сеута на північному узбережжі Африки для дозаправки та поповнення запасів.





