В суверенных водах Испании зафиксировали два российских десантных корабля и танкер

Штаб обороны Испании (EMAD) сообщил, что в течение 21-26 марта патрульные катера испанских Военно-морских сил фиксировали в испанских суверенных водах два российских десантных корабля и танкер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления EMAD

Детали: Испанские патрульные катера Atalaya и Vigía отслеживали российские десантные корабли "Иван Грен" и "Александр Отраковский", а также нефтяной танкер "Кола".

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Катер Atalaya впервые обнаружил российские суда в суверенных водах Испании на северо-западе Пиренейского полуострова утром в четверг, 21 марта. За ними следили до пересечения границы с Португалией, где патрулирование на себя взял португальский фрегат "Бартоломеу Диаш".

Затем, с 23 по 26 марта, за тремя российскими кораблями следил испанский патрульный катер Vigía в акватории Кадисского залива.

Об инцидентах в рамках "операции по морскому наблюдению и безопасности" ВМС Испании не сообщалось.

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Напомним, в 2021 году власти Испании не выдали разрешение России на пребывание двух военных кораблей в порту города Сеута на северном побережье Африки для дозаправки и пополнения запасов.





