Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених

У 38-му звіті ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за період із 1 грудня 2023-го по 29 лютого 2024 року організація порахувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених. Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів.

Джерело: звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, оприлюднений 26 березня, "Радіо Свобода"

Деталі: Місія задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках в період з грудня 2023 до лютого 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів. Незалежну верифікацію місія провела в трьох зі згаданих випадків.

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Також експерти провели інтерв’ю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону, і встановили, що більшість з них зазнала сексуального насильства.

За словами голови Місії Даніель Белль, практично в кожному з них респонденти розповідали, що російські військові та посадовці катують полонених, у тому числі застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом або імітують його.

Пряма мова Белль: "Більшість військовополонених також згадують про страждання від неспроможності спілкуватись зі своїми родинами, а також відсутність задовільного харчування та медичної допомоги".

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Деталі: Звіт Місії також містить інформацію про насильство російської адміністрації щодо жителів окупованих територій України. В тому числі йдеться про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.

Дослівно: "Упродовж тримісячного періоду кількість жертв серед цивільного населення лишалась високою: через насильство, пов’язане з конфліктом, загинуло 429 цивільних осіб, ще 1 374 особи були поранені.

Значна інтенсифікація обстрілів снарядами та баражуючими боєприпасами з боку Російської Федерації у період з кінця грудня по січень призвела до різкого збільшення кількості втрат серед цивільного населення у віддалених від лінії фронту районах".