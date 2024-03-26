Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

В 38-м отчете ООН по ситуации с правами человека в Украине за период с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года организация посчитала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных. Это гораздо больше, чем за любой из предыдущих периодов.

Источник: отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованный 26 марта, "Радио Свобода"

Детали: Миссия задокументировала достоверные сообщения о казни не менее 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 по февраль 2024, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов. Независимую верификацию миссия провела в трех из упомянутых случаев.

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Также эксперты провели интервью с 60 украинскими военными, недавно освобожденными из плена, и установили, что большинство из них подверглись сексуальному насилию.

По словам главы Миссии Даниэль Белль, практически в каждом из них респонденты рассказывали, что российские военные и чиновники пытают пленных, в том числе применяют избиения, электрический ток, заставляют долго находиться в неудобном положении, угрожают расстрелом или имитируют его.

Прямая речь Белль: "Большинство военнопленных также упоминают о страданиях от несостоятельности общаться со своими семьями, а также отсутствии удовлетворительного питания и медицинской помощи".

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Детали: Отчет Миссии также содержит информацию о насилии российской администрации в отношении жителей оккупированных территорий Украины. В том числе речь идет об убийствах гражданских лиц, произвольных задержаниях и ограничениях свободы выражения взглядов.

Дословно: "В течение трехмесячного периода количество жертв среди гражданского населения оставалось высоким: из-за насилия, связанного с конфликтом, погибли 429 гражданских лиц, еще 1 374 человека были ранены.

Значительная интенсификация обстрелов снарядами и баражирующими боеприпасами со стороны Российской Федерации в период с конца декабря по январь привела к резкому увеличению количества потерь среди гражданского населения в отдаленных от линии фронта районах".