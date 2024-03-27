Росіяни вчергове атакували Сумщину КАБами, НАР, скидали міни

Протягом минулого дня росіяни здійснили 36 обстрілів територій Сумської області, зокрема атакували некерованими ракетами (НАР) корегованими авіаційними бомбами (КАБ), скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 181 вибух. Обстрілів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Миропільській громаді ворог бив з артилерії та мінометів, 33 вибухи.

Великописарівську громаду атакував некерованими ракетами, обстрілював з РСЗВ, FPV-дроном, мінометів, артилерії. Усього – 62 вибухи.

На територію Хотінської громади росіяни скинули 13 мін, у той же час на Юнаківську громаду – вибуховий пристрій ВОГ, 24 вибухи.

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По Білопільській громаді ворог завдав ракетного і танкового обстрілів, загалом – 25 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксували артобстріли та скидання з БпЛА вибухового пристрою – 11 вибухів.

Степанівську громаду росіяни атакували КАБами.

На Путивльську громаду росіяни скинули 12 мін.

По Шалигинській громаді ворог вдарив з мінометів, 5 вибухів.

По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, 4 вибухи.