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Росіяни вчергове атакували Сумщину КАБами, НАР, скидали міни

Ольга Глущенко Середа, 27 березня 2024, 03:22
Росіяни вчергове атакували Сумщину КАБами, НАР, скидали міни
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 36 обстрілів територій Сумської області, зокрема атакували некерованими ракетами (НАР) корегованими авіаційними бомбами (КАБ), скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 181 вибух. Обстрілів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Миропільській громаді ворог бив з артилерії та мінометів, 33 вибухи.

Великописарівську громаду атакував некерованими ракетами, обстрілював з РСЗВ, FPV-дроном, мінометів, артилерії. Усього – 62 вибухи.

На територію Хотінської громади росіяни скинули 13 мін, у той же час на Юнаківську громаду – вибуховий пристрій ВОГ, 24 вибухи.

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По Білопільській громаді ворог завдав ракетного і танкового обстрілів, загалом – 25 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксували артобстріли та скидання з БпЛА вибухового пристрою – 11 вибухів.

Степанівську громаду росіяни атакували КАБами.

На Путивльську громаду росіяни скинули 12 мін.

По Шалигинській громаді ворог вдарив з мінометів, 5 вибухів.

По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, 4 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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