Росіяни вчергове атакували Сумщину КАБами, НАР, скидали міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 36 обстрілів територій Сумської області, зокрема атакували некерованими ракетами (НАР) корегованими авіаційними бомбами (КАБ), скидали міни.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 181 вибух. Обстрілів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська громади".
Деталі: По Миропільській громаді ворог бив з артилерії та мінометів, 33 вибухи.
Великописарівську громаду атакував некерованими ракетами, обстрілював з РСЗВ, FPV-дроном, мінометів, артилерії. Усього – 62 вибухи.
На територію Хотінської громади росіяни скинули 13 мін, у той же час на Юнаківську громаду – вибуховий пристрій ВОГ, 24 вибухи.
По Білопільській громаді ворог завдав ракетного і танкового обстрілів, загалом – 25 вибухів.
У Краснопільській громаді зафіксували артобстріли та скидання з БпЛА вибухового пристрою – 11 вибухів.
Степанівську громаду росіяни атакували КАБами.
На Путивльську громаду росіяни скинули 12 мін.
По Шалигинській громаді ворог вдарив з мінометів, 5 вибухів.
По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, 4 вибухи.