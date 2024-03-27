Россияне в очередной раз атаковали Сумскую область КАБами, НАР, сбрасывали мины

В течение прошлого дня россияне совершили 36 обстрелов территорий Сумской области, в частности атаковали неуправляемыми ракетами (НАР) корректируемыми авиационными бомбами (КАБ), сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксирован 181 взрыв. Обстрелам подверглись Степановская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Миропольской громаде враг бил из артиллерии и минометов, 33 взрыва.

Великописаревскую громаду атаковал неуправляемыми ракетами, обстреливал из РСЗО, FPV-дроном, минометов, артиллерии. Всего - 62 взрыва.

На территорию Хотинской громады россияне сбросили 13 мин, в то же время на Юнаковскую громаду - взрывное устройство ВОГ, 24 взрыва.

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По Белопольской громаде враг нанес ракетный и танковый обстрелы, всего - 25 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксировали артобстрелы и сброс с БПЛА взрывного устройства - 11 взрывов.

Степановскую громаду россияне атаковали КАБами.

На Путивльскую общину россияне сбросили 12 мин.

По Шалыгинской общине враг ударил из минометов, 5 взрывов.

По Середино-Будской общине россияне били из минометов, 4 взрыва.