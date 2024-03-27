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Росіяни атакували 7 напрямків фронту, за добу відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 27 березня 2024, 07:27
Росіяни атакували 7 напрямків фронту, за добу відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб
Фото: Getty images

За минулу добу російські загарбники атакували позиції захисників на 7 напрямках фронту, найбільше – на Новопавлівському, загалом відбулося 67 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснив 3 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по  1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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