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Россияне атаковали 7 направлений фронта, за сутки произошло 67 боевых столкновений - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 27 марта 2024, 07:27
Россияне атаковали 7 направлений фронта, за сутки произошло 67 боевых столкновений - Генштаб
Фото: Getty images

За минувшие сутки российские захватчики атаковали позиции защитников на 7 направлениях фронта, больше всего - на Новопавловском, всего произошло 67 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 7 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где противник, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 3 безуспешных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. 

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 складу боеприпасов противника.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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