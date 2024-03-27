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За ніч оборонці збили 10 з 13 ворожих "Шахедів"

Альона Мазуренко Середа, 27 березня 2024, 09:14
За ніч оборонці збили 10 з 13 ворожих Шахедів
фото: getty images

У ніч на 27 березня 2024 року РФ атакувала 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed", 10 з них були збиті силами ППО України.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Уночі 27 березня 2024 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" із Курської області – РФ.

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Усього застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито – 10 у Харківській, Сумській та Київській областях".

Деталі: До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил та Сил оборони України.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУвійнабезпілотники
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