За ночь защитники сбили 10 из 13 вражеских "Шахедов"
Среда, 27 марта 2024, 09:14
В ночь на 27 марта 2024 года РФ атаковала 13-ю ударными беспилотниками типа "Shahed", 10 из них были сбиты силами ПВО Украины.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Ночью 27 марта 2024 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" из Курской области - РФ.
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Всего применено 13 вражеских беспилотников. Сбито - 10 в Харьковской, Сумской и Киевской областях".
Детали: К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны Украины.