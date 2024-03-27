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За ночь защитники сбили 10 из 13 вражеских "Шахедов"

Алена МазуренкоСреда, 27 марта 2024, 09:14
За ночь защитники сбили 10 из 13 вражеских Шахедов
фото: getty images

В ночь на 27 марта 2024 года РФ атаковала 13-ю ударными беспилотниками типа "Shahed", 10 из них были сбиты силами ПВО Украины.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Ночью 27 марта 2024 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" из Курской области - РФ.

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Всего применено 13 вражеских беспилотников. Сбито - 10 в Харьковской, Сумской и Киевской областях".

Детали: К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУвойнабеспилотники
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