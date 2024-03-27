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Макрон розізлив Вашингтон заявами про відправку військ в Україну – Bloomberg

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 27 березня 2024, 10:11
Макрон розізлив Вашингтон заявами про відправку військ в Україну – Bloomberg
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президента Франції Емманюель Макрон розізлив американських чиновників своїми заявами про можливу відправку іноземних військ в Україну, оскільки вони побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з Росією.

Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з дискусіями між союзниками, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника агентства, натяки Макрона були зроблені для того, щоб змусити російського правителя Володимира Путіна міркувати, але посадовці, знайомі з дискусіями в НАТО щодо України, кажуть, що ці слова могли мати протилежний ефект.

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Інші посадовці, які говорили з Bloomberg на умовах анонімності, сказали, що коментарі Макрона були також не дуже розумними з точки зору оперативної безпеки, оскільки, як зазначає агентство, кілька країн вже негласно розмістили певний контингент в Україні.

Джерело агентства розповіло, що деякі прем'єр-міністри країн ЄС очікують від Макрона лідерства, і багато хто вітає його жорстку позицію щодо Росії.

Водночас Bloomberg зазначає, що критики французького президента кажуть, що він більше говорить, ніж діє.

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У цьому контексті агентство наводить приклад чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України в країнах за межами ЄС. Минулого місяця Макрон заявив, що підтримує чеську ініціативу, однак Франція досі не оголосила про свій фінансовий внесок в неї.

Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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Теми: МакронСШАУкраїнаРосія
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