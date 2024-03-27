Макрон разозлил Вашингтон заявлениями об отправке войск в Украину - Bloomberg

Президента Франции Эмманюэль Макрон разозлил американских чиновников своими заявлениями о возможной отправке иностранных войск в Украину, поскольку они опасаются, что такой шаг может привести к столкновению с Россией.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями между союзниками, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника агентства, намеки Макрона были сделаны для того, чтобы заставить российского правителя Владимира Путина рассуждать, но чиновники, знакомые с дискуссиями в НАТО по Украине, говорят, что эти слова могли иметь противоположный эффект.

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Другие чиновники, которые говорили с Bloomberg на условиях анонимности, сказали, что комментарии Макрона были также не очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, поскольку, как отмечает агентство, несколько стран уже негласно разместили определенный контингент в Украине.

Источник агентства рассказал, что некоторые премьер-министры стран ЕС ожидают от Макрона лидерства, и многие приветствуют его жесткую позицию в отношении России.

В то же время Bloomberg отмечает, что критики французского президента говорят, что он больше говорит, чем действует.

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В этом контексте агентство приводит пример чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины в странах за пределами ЕС. В прошлом месяце Макрон заявил, что поддерживает чешскую инициативу, однако Франция до сих пор не объявила о своем финансовом вкладе в нее.

Несмотря на споры вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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